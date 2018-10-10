НАЗК викрило 55 посадовців на умисному неподанні декларацій

“Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу— умисне неподання декларацій. Сім обґрунтованих висновків щодо фактів неподання декларацій затверджено на засіданні Національного агентства та направлено до НАБУ, ГПУ та органів Національної поліції”, — йдеться у повідомленні.

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Так, встановлено, що 3 депутати місцевих рад та головний спеціаліст територіального управління Держгеокадастру не подали щорічні декларації за 2017 рік, прокурор та начальник відділу місцевих прокуратур— декларації після звільнення, а інспектор однієї з державних установ — декларацію перед звільненням.

Національне агентство згідно з законодавством повідомляло колишнім посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 55 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями.

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки більш серйозних порушень у деклараціях 9 державних службовців і склало 13 обгрунтованих висновків, що є рекордом у порівнянні із аналогічним періодом у 2017 році.