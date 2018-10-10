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НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредоставлении деклараций

НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредоставлении деклараций

Киев  •  УНН

 • 18175 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного непредоставления деклараций еще 7-я должностными лицами. В то же время с начала 2018 года количество умышленного уклонения от подачи деклараций достигло 55-ти случаев. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодексу- умышленное непредставление деклараций. Семь обоснованных выводов по фактам непредставления деклараций были утверждены на заседании Национального агентства и направлены в НАБУ, ГПУ и органы Национальной полиции”, - говорится в сообщении.

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Так, установлено, что 3 депутата местных советов и главный специалист территориального управления Госгеокадастра не подали ежегодные декларации за 2017 год, прокурор и начальник отдела местных прокуратур- декларации после увольнения, а инспектор одного из государственных учреждений — декларацию перед увольнением.

Национальное агентство по законодательству сообщало бывшим чиновникам, по которым утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.

Ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса.

Всего с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 55 обоснованных выводов о непредоставлении декларации должностными лицами.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки более серьезных нарушений в декларациях 9 государственных служащих и составило 13 обоснованных выводов, что является рекордом по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

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