НАПК обнаружило признаки криминала в декларациях двух чиновниц

“НАПК по результатам полных проверок деклараций двух должностных лиц выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией — декларирование недостоверной информации. Соответствующие обоснованные выводы утверждены на заседании НАПК и направлены в НАБУ и НПУ”, — говорится в сообщении.

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Так, установлено, что Беляк Татьяна Васильевна, начальник Главного управления Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, в декларации 2015 года не указала объекты декларирования, принадлежащие по праву собственности членам семьи: квартиру мужа, земельный участок, принадлежащий сыну, а также доход мужа и сына в виде наследства. Всего установлены недостоверные сведения в декларации должностного лица на сумму 8 миллионов 660 тысяч 627 гривен. В декларациях за 2016 и 2017 годы чиновница также не указала соответствующий земельный участок сына, а также не указала 2 земельных участка, принадлежащих дочери. Соответствующие обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Ткалич Татьяна Михайловна, начальник спортивного комплекса аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, подавая декларацию за 2016 год, не указала стоимость квартиры, принадлежащей ему на праве собственности, а также не задекларировала финансовые обязательства перед банком.

В общем сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму 535 тысяч 332 гривен. Соответствующий обоснованный вывод передан в Национальную полицию.

Ранее НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредставлении деклараций.