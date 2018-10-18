НАПК внесло предписание главе Госаудитслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверки внесло предписание председателю Госаудитслужбы. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины ”О предупреждении коррупции“ внесло предписание председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой”, — говорится в сообщении.
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Так, при проверке Национальное агентство установило случаи нарушения требований статей 56 и 58 Закона при организации проведения специальных проверок: назначение лица на должность, связанную с выполнением функций государства, без проведения спецпроверки и назначения лица на должность с повышенным коррупционным риском к проведению спецпроверки.
Также установлено невыполнение требований статьи 53 Закона: необеспечение Госаудитслужбой условий для сообщения ее работниками о нарушении требований Закона другим лицом через официальный веб-сайт Госаудитслужбы.
Кроме того, ответственные должностные лица службы, нарушив требования статьи 49 Закона, не сообщили Национальному агентству о 7 случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций субъектами декларирования, которые работают (работали) в Госаудитслужбе.
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Как сообщал УНН, в январе 2018 года главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.
Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.
2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.