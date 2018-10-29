НАЗК перевірить декларації силовиків, суддів і місцевих урядовців

“Національне агентство з питань запобігання корупції розпочне перевірки декларацій, поданих 12-ма суб’єктами декларування, серед яких народний депутат, міський голова, прокурори та судді. Рішення про це, а також про результати здійснення повної перевірки декларацій, поданих 10-ма суб’єктами декларування, прийняті під час засідання Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.

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Так, прийняті рішення про проведення повних перевірок електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані:



Дубініною Владленою Геннадіївною , проректором з науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету, за 2017 рік.

, проректором з науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету, за 2017 рік.

Луцюком Павлом Сергійовичем , членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за 2016, 2017 роки.

, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за 2016, 2017 роки.

Німченком Василем Івановичем , народним депутатом України VІІІ скликання за 2015, 2016 та 2017 роки.

, народним депутатом України VІІІ скликання за 2015, 2016 та 2017 роки.

Семеніхіним Артемом Юрійовичем , міським головою міста Конотоп Сумської області, за 2016 рік.

, міським головою міста Конотоп Сумської області, за 2016 рік.

Глущенко Яною Борисівною , суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2017 рік.

, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2017 рік.

Половінкіним Борисом Олександровичем , суддею Апеляційного суду Донецької області, за 2015 та 2016 роки.

, суддею Апеляційного суду Донецької області, за 2015 та 2016 роки.

Денисенко Ольгою Павлівною , прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, за 2017 рік.

, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, за 2017 рік.

Климовим Денисом Сергійовичем , прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, за 2017 рік (виправленої).

, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, за 2017 рік (виправленої).

Волковим Олександром Кузьмичем , начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, за 2017 рік.

, начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, за 2017 рік.

Кужелем Володимиром Івановичем , головою Коломацької районної ради Харківської області, за 2017 рік.

, головою Коломацької районної ради Харківської області, за 2017 рік.

Лебедєвим Борисом Вікторовичем , головою Новопсковської районної ради Луганської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.

, головою Новопсковської районної ради Луганської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Прокудіним Олександром Сергійовичем , заступником начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області, за 2016 та 2017 роки (виправленої).

, заступником начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області, за 2016 та 2017 роки (виправленої).

Крім того, було розпочато 9 перевірок декларацій (6 суб’єктів декларування) на підставі звернень органів прокуратури і 5 перевірок декларацій (2 суб’єкти декларування) на підставі звернень НАБУ.

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Також були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані:



Бабієм Юрієм Юрійовичем , народним депутатом України, за 2016 рік.

, народним депутатом України, за 2016 рік.

Візнюком Петром Миколайовичем , першим заступником військового прокурора Південного регіону України, за 2015 рік.

, першим заступником військового прокурора Південного регіону України, за 2015 рік.

Кислюком Андрієм Павловичем , старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, після звільнення за 2016 рік.

, старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, після звільнення за 2016 рік.

Корніловою Жанною Олександрівною , суддею Вищого господарського суду України, за 2015 та 2016 роки.

, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 та 2016 роки.

Купранцем Ігорем Михайловичем , заступником Голови Національної поліції України — начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за 2017 рік.

, заступником Голови Національної поліції України — начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за 2017 рік.

Лапою Володимиром Івановичем , Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік.

, Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік.

Летючою Ларисою Леонідівною , депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за 2016 рік.

, депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за 2016 рік.

Нагорянським Сергієм Івановичем , суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправленої), 2016 та 2017 роки.

, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправленої), 2016 та 2017 роки.

Никифорець Юлією Іллівною , слідчою Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, за 2015 та 2016 роки.

, слідчою Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, за 2015 та 2016 роки.

Шевченко Галиною Миколаївною , сільським головою Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, за 2016 рік.

, сільським головою Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, за 2016 рік.

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Також Національне агентство ухвалило рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій на додаткові 30 календарних днів, які були подані:



Кириленком В’ячеславом Анатолійовичем , Віце-прем’єр-міністром України, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік.

, Віце-прем’єр-міністром України, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік.

Хланем Сергієм Володимировичем , народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016, 2017 роки.

, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016, 2017 роки.

Нагадаємо, з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 68 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями.

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Варто зазначити, що НАЗК було створене у 2015 році у якості центрального органу виконавчої влади України зі спеціальним статусом для реалізації державної антикорупційної політики. Водночас з цим результати щодо винесення обґрунтованих висновків за 2017 рік — 9, за сім місяців 2018 року — 13. У Агентстві результат поточного року відзначають як найбільший за всю історію існування держоргану.