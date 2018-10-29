НАЗК перевірить декларації силовиків, суддів і місцевих урядовців

ukru
Ексклюзив
15:27 • 30082 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 63214 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 117498 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 103111 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 95248 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109610 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 127070 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74245 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82436 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 163589 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.9 м/с
69 %
752 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 62981 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 112425 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 89228 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 69488 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 67609 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 117487 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 127066 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 163584 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507964 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 587697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 5872 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 8648 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 21180 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 53232 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 57273 перегляди
Актуальне
НАЗК перевірить декларації силовиків, суддів і місцевих урядовців

НАЗК перевірить декларації силовиків, суддів і місцевих урядовців

Київ • УНН

 • 9080 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. НАЗК розпочало повну перевірку декларацій, поданих 12-ма особами, серед яких народний депутат, міський голова, прокурори та судді. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“Національне агентство з питань запобігання корупції розпочне перевірки декларацій, поданих 12-ма суб’єктами декларування, серед яких народний депутат, міський голова, прокурори та судді. Рішення про це, а також про результати здійснення повної перевірки декларацій, поданих 10-ма суб’єктами декларування, прийняті під час засідання Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За корупцію в усіх справах НАБУ і САП засудили лише трьох осіб

Так, прийняті рішення про проведення повних перевірок електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані:

  • Дубініною Владленою Геннадіївною, проректором з науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету, за 2017 рік.
  • Луцюком Павлом Сергійовичем, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за 2016, 2017 роки.
  • Німченком Василем Івановичем, народним депутатом України VІІІ скликання за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Семеніхіним Артемом Юрійовичем, міським головою міста Конотоп Сумської області, за 2016 рік.
  • Глущенко Яною Борисівною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2017 рік.
  • Половінкіним Борисом Олександровичем, суддею Апеляційного суду Донецької області, за 2015 та 2016 роки.
  • Денисенко Ольгою Павлівною, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, за 2017 рік.
  • Климовим Денисом Сергійовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, за 2017 рік (виправленої).
  • Волковим Олександром Кузьмичем, начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, за 2017 рік.
  • Кужелем Володимиром Івановичем, головою Коломацької районної ради Харківської області, за 2017 рік.
  • Лебедєвим Борисом Вікторовичем, головою Новопсковської районної ради Луганської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Прокудіним Олександром Сергійовичем, заступником начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області, за 2016 та 2017 роки (виправленої).

Крім того, було розпочато 9 перевірок декларацій (6 суб’єктів декларування) на підставі звернень органів прокуратури і 5 перевірок декларацій (2 суб’єкти декларування) на підставі звернень НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК вирішило покарати депутата Бублика за те, що він вимагав від відомства швидше працювати

Також були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані:

  • Бабієм Юрієм Юрійовичем, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Візнюком Петром Миколайовичем, першим заступником військового прокурора Південного регіону України, за 2015 рік.
  • Кислюком Андрієм Павловичем, старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, після звільнення за 2016 рік.
  • Корніловою Жанною Олександрівною, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 та 2016 роки.
  • Купранцем Ігорем Михайловичем, заступником Голови Національної поліції України — начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за 2017 рік.
  • Лапою Володимиром Івановичем, Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік.
  • Летючою Ларисою Леонідівною, депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за 2016 рік.
  • Нагорянським Сергієм Івановичем, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправленої), 2016 та 2017 роки.
  • Никифорець Юлією Іллівною, слідчою Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, за 2015 та 2016 роки.
  • Шевченко Галиною Миколаївною, сільським головою Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, за 2016 рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК не виявило конфлікту інтересів у нардепа, який володіє VIP-літаком

Також Національне агентство ухвалило рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій на додаткові 30 календарних днів, які були подані:

  • Кириленком В’ячеславом Анатолійовичем, Віце-прем’єр-міністром України, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік.
  • Хланем Сергієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016, 2017 роки.

Нагадаємо, з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 68 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК за весь час не провело жодних ґрунтовних досліджень способу життя чиновників — експерт

Варто зазначити, що НАЗК було створене у 2015 році у якості центрального органу виконавчої влади України зі спеціальним статусом для реалізації державної антикорупційної політики. Водночас з цим результати щодо винесення обґрунтованих висновків за 2017 рік — 9, за сім місяців 2018 року — 13. У Агентстві результат поточного року відзначають як найбільший за всю історію існування держоргану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10