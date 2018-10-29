НАПК проверит декларации силовиков, судей и местных чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. НАПК начало полную проверку деклараций, поданных 12-ю лицами, среди которых народный депутат, мэр, прокуроры и судьи. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции начнет проверки деклараций, поданных 12-ю субъектами декларирования, среди которых народный депутат, мэр, прокуроры и судьи. Решение об этом, а также о результатах осуществления полной проверки деклараций, поданных 10-ю субъектами декларирования, принятые на заседании Национального агентства”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За коррупцию во всех делах НАБУ и САП осудили только трех человек
Так, приняты решения о проведении полных проверок электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены:
-
- Дубининой Владленой Геннадиевной, проректором по научно-педагогической работе Одесского национального медицинского университета, за 2017 год.
-
- Луцюком Павлом Сергеевичем, членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за 2016 и 2017 годы.
-
- Нимченко Василием Ивановичем, народным депутатом Украины VIII созыва за 2015, 2016 и 2017 годы.
-
- Семенихиным Артемом Юрьевичем, городским головой города Конотоп Сумской области, за 2016 год.
-
- Глущенко Яной Борисовной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2017 год.
-
- Половинкиным Борисом Александровичем, судьей Апелляционного суда Донецкой области, за 2015 и 2016 годы.
-
- Денисенко Ольгой Павловной, прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год.
-
- Климовым Денисом Сергеевичем, прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2017 год (исправленная).
-
- Волковым Александром Кузьмичом, начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области, за 2017 год.
-
- Кужелем Владимиром Ивановичем, председателем Коломакского районного совета Харьковской области, за 2017 год.
-
- Лебедевым Борисом Викторовичем, председателем Новопсковского районного совета Луганской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
-
- Прокудиным Александром Сергеевичем, заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, за 2016 и 2017 годы (исправленная).
-
Кроме того, было начато 9 проверок деклараций (6 субъектов декларирования) на основании обращений органов прокуратуры и 5 проверок деклараций (2 субъекта декларирования) на основании обращений НАБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК решило наказать депутата Бублика за то, что он требовал от ведомства быстрее работать
Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены:
-
- Бабником Юрием Юрьевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
-
- Визнюком Петром Николаевичем, первым заместителем военного прокурора Южного региона Украины, за 2015 год.
-
- Кислюком Андреем Павловичем, старшим следователем по особо важным делам третьего отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, после увольнения за 2016 год.
-
- Корниловой Жанной Александровной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 и 2016 годы.
-
- Купранцем Игорем Михайловичем, заместителем Председателя Национальной полиции Украины — начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за 2017 год.
-
- Лапой Владимиром Ивановичем, председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, за 2015 год (исправленного) и 2016 год.
-
- Летящей Ларисой Леонидовной, депутатом Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год.
-
- Нагорянским Сергеем Ивановичем, судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправленная), 2016 и 2017 годы.
-
- Никифорец Юлией Ильиничной, следователем Шевченковского отделения полиции Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, за 2015 и 2016 годы.
-
- Шевченко Галиной Николаевной, сельским головой Великоалександровской сельского совета Бориспольского района Киевской области, за 2016 год.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК не выявило конфликта интересов у нардепа, который обладает VIP-самолетом
Также Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций на дополнительные 30 календарных дней, которые были представлены:
-
- Кириленко Вячеславом Анатольевичем, Вице-премьер-министром Украины, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.
-
- Хлань Сергеем Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленная), а также за 2016-2017 годы.
-
Напомним, с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 68 обоснованных выводов относительно непредоставления декларации чиновниками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК за все время не провело никаких фундаментальных исследований образа жизни чиновников — эксперт
Стоит отметить, что Напк было создано в 2015 году в качестве центрального органа исполнительной власти Украины со специальным статусом для реализации государственной антикоррупционной политики. В то же время с этим результаты по вынесению обоснованных выводов за 2017 год — 9, за семь месяцев 2018 — 13. В Агентстве результат текущего года отмечают как самый за всю историю существования госоргана.