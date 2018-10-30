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В Киеве будут судить чиновника угрозыска за незаконное обогащение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Прокуратура города Киева объявила подозрение в незаконном обогащении одному из руководителей Управления уголовного розыска столичного главка полиции Михаилу Швалюку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Следователи прокуратуры города Киева совместно с работниками внутренней безопасности ГУ НП в г.Киеве сообщили о подозрении заместителю начальника отдела управления уголовного розыска ГУ НП в г.Киеве Михаилу Швалюку в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации”, — говорится в сообщении.

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Так, во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства в общей сумме более 104 тыс. долларов США, из которых лишь 49 тыс. долларов США имели подтвержденные источники происхождения. В то же время законность приобретения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого, указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии.

По результатам следствия указанном служащему объявлено подозрение по ст. 366-1 и ч. 2 ст. 368-2 УК Украины. В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Санкцией ч. 2 ст. 368-2 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Напомним, 22 августа НАПК направило два обоснованных вывода в ГПУ в отношении заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве Швалюка Михаила Витальевича.

Ранее УНН сообщал, что 30 октября НАПК направило в суд два протокола на старшего следователя столичной Нацполиции Олега Гели. Как оказалось, чиновник начал и осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве в отношении самого себя.

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