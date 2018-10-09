НАЗК передало до суду протоколи на службовців Київради, ДФС і МОЗ

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду ще 8 протоколів про адміністративні правопорушення за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій та неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Рішення про це прийняті на засіданні Національного агентства", - йдеться у повідомленні.

Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2017 рік. Стосовно чиновниці складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Протокол направлено до суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК перевірила декларацію нардепа Новинського і ще шести посадовців

Складено також протоколи стосовно трьох співробітників Київської митниці ДФС, а також службовців Київської міської ради та секретаріату Вищої ради правосуддя у зв'язку з несвоєчасно поданими деклараціями перед звільненням та після звільнення.

Депутат Київської міської ради Юрій Сулига не повідомив Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані в зв’язку з набуттям у власність автомобіля Audi вартістю 1 млн 380 тис. грн.

Національне агентство нагадує, що відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, суб’єкт декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК викликало нардепа на співбесіду через ситуацію із САП

Відповідальність за несвоєчасне подання декларації та неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена частинами першою та другою статті 172-6 КУпАП.

Нагадаємо, НАЗК продовжує перевірку декларацій народного депутата Сергія Хланя, який за час перебування у Раді збільшив свої статки майже у 300 разів.