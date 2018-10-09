НАПК передало в суд протоколы на служащих Киевсовета, ГФС и Минздрава

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 8 протоколов по несвоевременному представлению деклараций и непредставлению сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 8 протоколов об административных правонарушениях по результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций и непредоставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Решение об этом принято на заседании Национального агентства”, — говорится в сообщении.

Заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2017 год. Относительно чиновницы составлен протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией. Протокол направлен в суд.

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Составлен также протоколы в отношении трех сотрудников Киевской таможни ГФС, а также служащих Киевского городского совета и секретариата Высшего совета правосудия в связи с несвоевременно поданными декларациями перед увольнением и после освобождения.

Депутат Киевского городского совета Юрий Сулига не сообщила Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в собственность автомобиля Audi стоимостью 1 млн 380 тыс. грн.

Национальное агентство напоминает, что в соответствии с частью второй статьи 52 Закона Украины “О предотвращении коррупции” в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получение им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных человек на 1 января соответствующего года, субъект декларирования в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретение имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство.

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Ответственность за несвоевременное предоставление декларации и несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частями первой и второй статьи 172-6 КУоАП.

Напомним, НАПК продолжает проверку деклараций народного депутата Сергея Хланя, который за время пребывания в Совете увеличил свое состояние почти в 300 раз.

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