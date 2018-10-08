За час перебування у ВР Хлань збільшив свої статки майже у 300 разів

Повідомляється, зокрема, що з 2014 року до 2018 року грошові активи Хланя збільшилися з 58 тис. грн до 16 млн грн, тобто майже у 300 разів.

При цьому він є єдиним джерелом доходу сім’ї, оскільки ділить побут лише з дітьми, які ще не працюють. Політик у своїй останній декларації за 2017 рік вказав, що лише готівкою назбирав 2,7 млн грн та 450 тис. доларів. При цьому офіційна зарплата його становить всього 253,5 тис. грн на рік.

Водночас депутатська діяльність Хланя настільки продуктивною, як його статки, не була, зазначають аналітики “Слово і діло”. Із загальної кількості обіцянок виконано лише 33%.

Повідомляється, що Хлань так і не взявся за встановлення вікон в будівлі первинної санітарно-медичної допомоги в Каховці, не працював над законодавчими ініціативами щодо спрощення процедури відкликання представника будь-якої гілки влади, не звернувся до Кабміну щодо нарахування субсидій на придбання вугілля для жителів смт Лепетиха та Рогачик та не оприлюднив у Facebook список власного майна.

Раніше ЗМІ вказували на сумнівність даних, зазначених в декларації Хланя. Адже його син Владислав у соцмережах “засвітив” люксові авто, зокрема Porsche Panamerа, який відсутній в декларації нардепа.

На сьогоднішній день триває перевірка НАЗК стосовно депутата Хланя. 31 серпня відомство анонсувало повну перевірку його декларацій за 2015 рік (виправленої), за 2016 та 2017 роки. Строк перевірки декларацій становить 60 календарних днів, але може бути продовжений ще на 30 днів.