НАЗК заявило в НАБУ на Новинського

“НАЗК за результатами повних перевірок декларацій трьох посадовців виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією — декларування недостовірної інформації. Відповідні обґрунтовані висновки затверджені на засіданні НАЗК та направлені до НАБУ, ГПУ та НПУ”, — йдеться у повідомленні.

Обґрунтовані висновки складені щодо:



народного депутата Новинського Вадима Владиславовича ,

,

депутата Маріупольської міської ради Вашури Савелія Анатолійовича ,

,

інспектора ГУ НПУ у Київській області Земенка Сергія Васильовича .

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Так, встановлено, що Вадим Новинський не зазначив у деклараціях за 2015 та 2016 роки інформацію про вартість таких об’єктів декларування: належних йому акцій чотирьох компаній та частин двох приміщень, що перебувають у його користуванні.

Загалом вказані депутатом у кожній декларації відомості відрізняються від достовірних на суму понад 8,6 млн гривень. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до НАБУ.

Савелій Вашура, подаючи декларації за 2015 та 2016 роки, не вказав інформацію про належні йому корпоративні права та недостовірно задекларував свої доходи. Відомості, вказані депутатом у кожній декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 570 тис. гривень. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до Національної поліції.

Сергій Земенко у декларації за 2016 рік недостовірно вказав дохід у вигляді соціальної допомоги, а в декларації за 2017 рік — від продажу транспортного засобу. Крім того, в обох деклараціях посадовець не задекларував власну земельну ділянку площею 1,62 га. Орієнтовна ринкова вартість такої земельної ділянки понад 6 млн гривень. Обґрунтовані висновки направлені до ГПУ.

Раніше НАЗК перевірила декларацію нардепа Новинського і ще шести посадовців.