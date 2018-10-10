НАПК заявило в НАБУ на Новинского
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларациях 3-х должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“НАПК по результатам полных проверок деклараций трех должностных лиц выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией — декларирование недостоверной информации. Соответствующие обоснованные выводы утверждены на заседании НАПК и направлены в НАБУ, ГПУ и НПУ”, - говорится в сообщении.
Обоснованные выводы составлены в отношении:
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- народного депутата Новинского Вадима Владиславовича,
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- депутата Мариупольского городского совета Вашуры Савелия Анатольевича,
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- инспектора ГУ НПУ в Киевской области Земенко Сергея Васильевича.
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Так, установлено, что Вадим Новинский не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы информацию о стоимости таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, находящихся в его пользовании.
В общем указанные депутатом в каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн гривен. Соответствующие обоснованные заключения направлены в НАБУ.
Савелий Вашура, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, не указал информацию о принадлежащих ему корпоративных правах и недостоверно задекларировал свои доходы. Сведения, указанные депутатом в каждой декларации, отличаются от достоверных на сумму более 570 тыс. гривен. Соответствующие обоснованные выводы направлены в Национальную полицию.
Сергей Земенко в декларации за 2016 год недостоверно указал доход в виде социальной помощи, а в декларации за 2017 год — от продажи транспортного средства. Кроме того, в обеих декларациях чиновник не задекларировал собственный земельный участок площадью 1,62 га. Ориентировочная рыночная стоимость такого земельного участка более 6 млн гривен. Обоснованные выводы направлены в ГПУ.
Ранее НАПК проверила декларацию нардепа Новинского и еще шести должностных лиц.