У НАЗК взялися за директора "Украероруху" та його підопічного

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції перевіряє декларації очільника “Украероруху” Дмитра Байбейчука та ще одного посадовця ДП — Віктора Шевчука. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит.