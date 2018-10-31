У НАЗК взялися за директора "Украероруху" та його підопічного
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції перевіряє декларації очільника “Украероруху” Дмитра Байбейчука та ще одного посадовця ДП — Віктора Шевчука. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит.
В Агентстві зазначили, що наразі збирають дані про ймовірні адміністративні порушення посадовців.
"Відповідно до статей 251, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 12, 13 Закону ("Про запобігання корупції" - ред.) Національним агентством здійснюють заходи зі збору фактичних даних, на основі яких буде встановлено наявність чи відсутність порушення вимог Закону в діях директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Бабейчука Д. та виконуючого обов'язки заступника директора з авіаційної безпеки, режиму та охорони Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Шевчука В.", - повідомили у НАЗК.
Нагадаємо, у СБУ повідомили, що на підставі звіту Рахункової палати проти керівництва “Украероруху” відкрили провадження.
Зауважимо, що колектив “Украероруху”, через підозри у корупції, вимагає звільнення свого очільника Дмитра Бабейчука. У МІУ вимоги співробітників поки ігнорують. Так, міністр Омелян публічно відхрестився від кадрових питань ДП, зазначивши, що рішення про звільнення Бабейчука має приймати держсекретар МІУ Андрій Галущак. Останній же, отримав погодження на звільнення Бабейчука від керівника Київської ОДА ще у червні поточного року, проте й досі затягує із прийняттям рішення.