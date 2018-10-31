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В НАПК взялись за директора "Украэроруха" и его подопечного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции проверяет декларации главы "Украэроруха" Дмитрия Байбейчука и еще одного чиновника ГП - Виктора Шевчука. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос.

В Агентстве отметили, что сейчас собирают данные о возможных административных нарушениях должностных лиц.

"Согласно статьям 251, 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, статей 12, 13 Закона ("О предупреждении коррупции" - ред.) Национальным агентством осуществляют мероприятия по сбору фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие нарушения требований Закона в действиях директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Бабейчука Д. и исполняющего обязанности заместителя директора по авиационной безопасности, режима и охраны Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Шевчука В.", - сообщили в НАПК.

Напомним, в СБУ сообщили, что на основании отчета Счетной палаты против руководства "Украэроруха" открыли производство.

Отметим, что коллектив "Украэроруха", из-за подозрений в коррупции, требует увольнения своего руководителя Дмитрия Бабейчука. В МИУ требования сотрудников пока игнорируют. Так, министр Омелян публично открестился от кадровых вопросов ГП, отметив, что решение об увольнении Бабейчука должен принимать госсекретарь МИУ Андрей Галущак. Последний же, получил согласие на увольнение Бабейчука от руководителя Киевской ОГА еще в июне текущего года, однако до сих пор затягивает с принятием решения.

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