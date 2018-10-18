Міністр інфраструктури призначив Бабейчука директором ДП "Украерорух" незаконно - Рахункова палата

За даними аудиторів, Мінінфраструктури (Бурбак М.Ю. ) призначило Бабейчука на посаду директора ДП без проведення конкурсного відбору.

“Таке призначення є порушенням вимог затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 09.10.2013 № 818 Порядку погодження з Головою Ради міністрів АР Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, — пояснили аудитори.

Крім того, Рахункова палата виявила, що Мінінфраструктури (Бурбак М.Ю.) уклало контракт з Бабейчуком до отримання погодження КМУ та Київської ОДА.

“Це є порушенням вимог статті 36 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04. 1999 № 586 (в ред. від 26.10.2014) та пункту 5 Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою КМУ від 19.03.1993 № 203”, — зафіксували аудитори.

Також, Рахункова палата повідомила про те, що попередній керівник “Украероруху” Ю.Чередніченко був звільнений наказом Бабейчука через 2,9 року після прийняття міністром відповідного рішення. Це є перевищенням повноважень Бабейчуком, наголосили аудитори.

“При цьому, на дату звільнення Чередніченка Ю.А. (з 03.11.2014) Бабейчук Д.Г. не був директором і контракт з ним не укладався”, — йдеться у звіті.

Як писав УНН, Омелян четвертий місяць затягує з підписанням наказу про звільнення керівника “Украероруху”. І це попри наявність погодження від губернатора Київської області, передбаченого законодавством. А також попри вимоги колективу підприємства, який вимагає відставки чинного директора Дмитра Бабейчука вже понад півроку.

Співробітники “Украерорух” заявляють про те, що “особа, причетна до корупційних скандалів та кримінальних проваджень”, не повинна очолювати стратегічне державне підприємство.

Додамо, що з причин невиконання МІУ вимог колективу, співробітники “Украероруху” напередодні розпочали процедуру трудового спору (конфлікту).