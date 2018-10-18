Министр инфраструктуры назначил Бабейчука директором ГП "Украэрорух" незаконно - Счетная палата

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 40795 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112766 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120804 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159946 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150007 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139169 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129680 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141740 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 36740 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 45423 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 28972 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 32146 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 25057 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 140565 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176098 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184571 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195266 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 159946 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105743 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110112 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112146 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111490 просмотра
Актуальное
Министр инфраструктуры назначил Бабейчука директором ГП "Украэрорух" незаконно - Счетная палата

Министр инфраструктуры назначил Бабейчука директором ГП "Украэрорух" незаконно - Счетная палата

Киев  •  УНН

 • 11257 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Дмитрий Бабейчук был назначен на должность директора государственного предприятия "Украэрорух" с нарушением требований действующего законодательства. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенного аудита на ГП "Украэрорух", передает УНН.

По данным аудиторов, Мининфраструктуры (Бурбак М.Ю.) назначило Бабейчука на должность директора ГП без проведения конкурсного отбора.

“Такое назначение является нарушением требований утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 09.10.2013 № 818 Порядка согласования с Председателем Совета министров АР Крым, председателями местных государственных администраций назначения на должности и увольнение руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств, других центральных органов исполнительной власти”, — пояснили аудиторы.

Кроме того, Счетная палата обнаружила, что Мининфраструктуры (Бурбак М.Ю.) заключило контракт с Бабейчуком до получения согласования КМУ и Киевской ОГА.

“Это является нарушением требований статьи 36 Закона Украины „О местных государственных администрациях“ от 09.04. 1999 г. № 586 (в ред. от 26.10.2014) и пункта 5 Положения о порядке заключения контракта с руководителем предприятия, находящегося в государственной собственности, при найме на работу, утвержденного постановлением КМУ от 19.03.1993 № 203”, — зафиксировали аудиторы.

Также, Счетная палата сообщила о том, что предыдущий руководитель “Украэроруха” Ю.Чередниченко был уволен приказом Бабейчука через 2,9 года после принятия министром соответствующего решения. Это является превышением полномочий Бабейчуком, отметили аудиторы.

“При этом, на дату увольнения Чередниченко Ю.А. (С 03.11.2014) Бабейчук Д. не был директором и контракт с ним не заключался”, — говорится в отчете.

Как писал УНН, Омелян четвертый месяц затягивает с подписанием приказа об увольнении руководителя “Украэроруха”. И это несмотря на наличие согласования от губернатора Киевской области, предусмотренного законодательством. А также несмотря на требования коллектива предприятия, который требует отставки действующего директора Дмитрия Бабейчука уже более полугода.

Сотрудники “Украэрорух” заявляют о том, что “лицо, причастное к коррупционным скандалам и уголовным производствам”, не должно возглавлять стратегическое государственное предприятие.

Добавим, что по причинам невыполнения МИУ требований коллектива, сотрудники “Украэроруха” накануне начали процедуру трудового спора (конфликта).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы