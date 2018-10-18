Министр инфраструктуры назначил Бабейчука директором ГП "Украэрорух" незаконно - Счетная палата

По данным аудиторов, Мининфраструктуры (Бурбак М.Ю.) назначило Бабейчука на должность директора ГП без проведения конкурсного отбора.

“Такое назначение является нарушением требований утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 09.10.2013 № 818 Порядка согласования с Председателем Совета министров АР Крым, председателями местных государственных администраций назначения на должности и увольнение руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств, других центральных органов исполнительной власти”, — пояснили аудиторы.

Кроме того, Счетная палата обнаружила, что Мининфраструктуры (Бурбак М.Ю.) заключило контракт с Бабейчуком до получения согласования КМУ и Киевской ОГА.

“Это является нарушением требований статьи 36 Закона Украины „О местных государственных администрациях“ от 09.04. 1999 г. № 586 (в ред. от 26.10.2014) и пункта 5 Положения о порядке заключения контракта с руководителем предприятия, находящегося в государственной собственности, при найме на работу, утвержденного постановлением КМУ от 19.03.1993 № 203”, — зафиксировали аудиторы.

Также, Счетная палата сообщила о том, что предыдущий руководитель “Украэроруха” Ю.Чередниченко был уволен приказом Бабейчука через 2,9 года после принятия министром соответствующего решения. Это является превышением полномочий Бабейчуком, отметили аудиторы.

“При этом, на дату увольнения Чередниченко Ю.А. (С 03.11.2014) Бабейчук Д. не был директором и контракт с ним не заключался”, — говорится в отчете.

Как писал УНН, Омелян четвертый месяц затягивает с подписанием приказа об увольнении руководителя “Украэроруха”. И это несмотря на наличие согласования от губернатора Киевской области, предусмотренного законодательством. А также несмотря на требования коллектива предприятия, который требует отставки действующего директора Дмитрия Бабейчука уже более полугода.

Сотрудники “Украэрорух” заявляют о том, что “лицо, причастное к коррупционным скандалам и уголовным производствам”, не должно возглавлять стратегическое государственное предприятие.

Добавим, что по причинам невыполнения МИУ требований коллектива, сотрудники “Украэроруха” накануне начали процедуру трудового спора (конфликта).