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На підставі звіту Рахункової палати проти керівництва “Украероруху” відкрили провадження - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. СБ України проаналізувала результати аудиту Рахункової палати у частині фактів, які мають ознаки корупції, та які були допущені посадовцями ДП “Украерорух” протягом 2015-2017 рр. Матеріали за окремими фактами вказаного звіту СБ України направила до Бориспільської місцевої прокуратури Київської області. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі СБ України.

Також, як повідомили в СБУ, за результатами розгляду матеріалів Рахункової палати, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

“28 вересня 2018 року СБ України за окремими фактами вказаного звіту у порядку статей 214 ("Початок досудового розслідування") та 216 ("Підслідність") Кримінального процесуального кодексу України направлено матеріали до Бориспільської місцевої прокуратури Київської області щодо ознак вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 ("Службова недбалість") Кримінального кодексу України. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — йдеться у відповіді.

“Крім того за матеріалами підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України за окремими фактами, зазначеними у звіті, здійснюється досудове розслідування іншими правоохоронними органами”, — додали в СБУ.

Нагадаємо, після повного аудиту ДП “Украероруху”, Рахункова палата виявила низку порушень, допущених посадовими особами підприємства, та звернулася до СБУ. 

Загалом, проти посадовців ДП кримінальні провадження розслідують вже в НАБУ, ГПУ та Нацполіції.

Правоохоронці з’ясовують, чому кошти підприємства у розмірі понад 400 млн грн були виведені чинним керівництвом на згодом збанкрутілий “Платинум банк”.

Зауважимо, що колектив “Украероруху”, через підозри у корупції, вимагає звільнення свого очільника Дмитра Бабейчука. У МІУ вимоги співробітників поки ігнорують. Так, міністр Омелян вчора публічно відхрестився від кадрових питань ДП, зазначивши, що рішення про звільнення Бабейчука має приймати держсекретар МІУ Андрій Галущак. Останній же, отримав погодження на звільнення Бабейчука від керівника Київської ОДА ще у червні поточного року, проте досі затягує із прийняттям рішення.

Колектив “Украероруху”, тим часом, передав “кримінальні” висновки аудиту підприємства до Євроконтролю. 

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