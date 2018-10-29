На підставі звіту Рахункової палати проти керівництва “Украероруху” відкрили провадження - СБУ

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. СБ України проаналізувала результати аудиту Рахункової палати у частині фактів, які мають ознаки корупції, та які були допущені посадовцями ДП “Украерорух” протягом 2015-2017 рр. Матеріали за окремими фактами вказаного звіту СБ України направила до Бориспільської місцевої прокуратури Київської області. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі СБ України.