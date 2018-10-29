На основании отчета Счетной палаты против руководства "Украэроруха" открыли производство - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. СБ Украины проанализировала результаты аудита Счетной палаты в части фактов, имеющих признаки коррупции, и которые были допущены должностными лицами ГП "Украэрорух" в течение 2015-2017 гг. Материалы по отдельным фактам указанного отчета СБ Украины направила в Бориспольскую местную прокуратуру Киевской области. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Также, как сообщили в СБУ, по результатам рассмотрения материалов Счетной палаты, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
"28 сентября 2018 года СБ Украины по отдельным фактам указанного отчета в порядке статей 214 ("Начало досудебного расследования") и 216 ("Подследственность") Уголовного процессуального кодекса Украины направлены материалы в Бориспольскую местную прокуратуру Киевской области по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.
"Кроме того, по материалам подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины по отдельным фактам, указанным в отчете, осуществляется досудебное расследование другими правоохранительными органами", - добавили в СБУ.
Напомним, после полного аудита ГП "Украэрорух", Счетная палата выявила ряд нарушений, допущенных должностными лицами предприятия, и обратилась в СБУ.
В общем, против должностных лиц ГП уголовные производства расследуют уже в НАБУ, ГПУ и Нацполиции.
Правоохранители выясняют, почему средства предприятия в размере более 400 млн грн были выведены действующим руководством в последствии обанкротившийся "Платинум банк".
Отметим, что коллектив "Украэроруха", из-за подозрений в коррупции, требует увольнения своего руководителя Дмитрия Бабейчука. В МИУ требования сотрудников пока игнорируют. Так, министр Омелян вчера публично открестился от кадровых вопросов ГП, отметив, что решение об увольнении Бабейчука должен принимать госсекретарь МИУ Андрей Галущак. Последний же, получил согласие на увольнение Бабейчука от руководителя Киевской ОГА еще в июне текущего года, однако до сих пор затягивает с принятием решения.
Коллектив "Украэроруха", тем временем, передал "криминальные" выводы аудита предприятия в Евроконтроль.