В "Євроконтроль" передали "кримінальні" висновки аудиту "Украероруху"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колектив “Украероруху” поінформував “Євроконтроль” про підсумки аудиту підприємства, проведеного Рахунковою палатою. Крім того, рада підприємства "Украероруху“ попросила міжнародну організацію пояснити, чи дійсно “Євроконтроль” перевірятиме менеджмент ДП на прохання міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це у коментарі УНН повідомив голова Ради підприємства Кирило Поліщук.
“Я особисто звернувся до директора „Євроконтролю“ із проханням роз’яснити, чи дійсно вони збираються надавати технічну підтримку підприємству (аудит менеджменту — ред.), якому нанесено величезні збитки з боку директора Бабейчука як самого неефективного менеджера усіх часів”, — сказав Поліщук.
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Поліщук пояснив, що насправді “Євроконтроль” не має повноважень проводити аудит менеджменту “Украероруху”. І відповідне прохання з боку Омеляна до організації — ніщо інше, як спроба відтермінувати звільнення Бабейчука.
“По-перше, „Євроконтроль“ не проводить аудити, а здійснює виключно технічну підтримку. По-друге, Україна вступила до „Євроконтролю“ ще у 2004 році. Але „Украерорух“, за моїми даними, поки що не закінчив технічну інтеграцію до організації. По-третє, „Євроконтроль“, як міжнародна спеціалізована організація, не займається вирішенням кадрових питань. А надає виключно технічну допомогу”, — пояснив Поліщук.
Нагадаємо, раніше Омелян звернувся до “Євроконтролю” із листом, в якому попросив міжнародну організацію провести аудит менеджменту ДП “Украерорух”.
Також нагадаємо, колектив підприємства майже рік наполягає на звільненні Бабейчука із посади директора ДП. Втім профільне міністерство цю вимогу ігнорує.
Рахункова палата тим часом знайшла в “Украерорусі” низку проблем з ознаками кримінальних правопорушень. Зокрема, аудитори заявили про незаконне призначення Бабейчука та про мільйонні збитки, яких зазнало підприємство під його керівництвом.