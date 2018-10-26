В "Євроконтроль" передали "кримінальні" висновки аудиту "Украероруху"

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колектив “Украероруху” поінформував “Євроконтроль” про підсумки аудиту підприємства, проведеного Рахунковою палатою. Крім того, рада підприємства "Украероруху“ попросила міжнародну організацію пояснити, чи дійсно “Євроконтроль” перевірятиме менеджмент ДП на прохання міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це у коментарі УНН повідомив голова Ради підприємства Кирило Поліщук.