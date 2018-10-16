Під керівництвом Бабейчука: ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратило 800 млн грн

ukru
Ексклюзив
15:27 • 51169 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 93098 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 134642 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112696 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105265 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112417 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136126 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74869 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83279 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174098 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

24 березня, 10:49 • 53591 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 104013 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 81007 перегляди
В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

24 березня, 11:03 • 47369 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79180 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 134647 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136128 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174101 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514322 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593967 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 1942 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22469 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23246 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31425 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58264 перегляди
Актуальне
Під керівництвом Бабейчука: ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратило 800 млн грн

Під керівництвом Бабейчука: ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратило 800 млн грн

Київ • УНН

 • 15208 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Аудит Рахункової палати виявив низку факторів та недоліків, що негативно вплинули на господарську діяльність ДП “Украерорух” протягом 2015–2017 років. Про це йдеться у звіті Рахункової палати, передає УНН.

Зазначається, що протягом останніх трьох років з недотриманням вимог чинного законодавства підприємством було витрачено 69,3 млн грн. Ще 279,85 млн грн становлять неефективні та нерезультативні витрати ДП.

Крім того, ДП здійснило нераціональні витрати на загальну суму 43,2 млн гривень.

У звіті Рахункової палати окремо наголошується на тому, що сьогодні існують високі ризики неповернення коштів з ПАТ “Платинум Банк” і нанесення збитків підприємству “Украерорух” в сумі 404,1 млн гривень.

“Невжиття необхідних заходів керівником „Украероруху“ на виконання рекомендацій Атестаційної комісії Мінінфраструктури щодо здійснення заходів із виведення коштів з недержавних банківських установ та зволікання з боку Мінінфраструктури з вирішенням цього питання призвело до того, що кошти Украероруху з ПАТ „Платинум Банк“ виведені не були, а навпаки, їх сума на рахунках банку збільшилась.

Наведене є ознаками кримінального правопорушення, вчиненого посадовими особами в частині заподіяння істотної шкоди інтересам державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за яке передбачена статтею 364 Кримінального кодексу України. При цьому внутрішній аудит „Украерорухом“ у період 2015–2017 років не здійснювався, а система внутрішнього контролю на підприємстві та у міністерстві виявилася неспроможною запобігти цим порушенням”, — йдеться у документі Рахункової палати.

Таким чином, у підсумку керівництвом “Украерорух” було витрачено незаконно та нераціонально майже 800 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наказ про звільнення Бабейчука підготували ще в червні, проте не підписують

Як писав УНН, різні звинувачення щодо грошових махінацій в “Украерорусі” на адресу чинного керівництва ДП звучать вже не вперше. Зокрема, за фактом виведення з рахунків підприємства понад 400 млн грн в збанкрутілий “Платинум Банк” вже відкрито три кримінальні провадження.

Також нагадаємо, що в “Украерорусі” вже більше півроку триває управлінська криза.

Колектив підприємства вимагає відставки чинного керівництва, проте в профільному міністерстві інфраструктури доводи і вимоги працівників не чують.

Трудова конференція ДП вже двічі висловила недовіру директору “Украероруху” Дмитру Бабейчуку. Після першого такого рішення, в грудні 2017 року, міністр інфраструктури Володимир Омелян призначив проведення фінансового аудиту підприємства. На основі його результатів чиновники від влади обіцяли прийняти відповідні кадрові рішення, однак, вже понад півроку в МІУ висновки аудиту приховують. Ніяких кадрових рішень, відповідно, теж не приймають.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04