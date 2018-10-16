Під керівництвом Бабейчука: ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратило 800 млн грн

Зазначається, що протягом останніх трьох років з недотриманням вимог чинного законодавства підприємством було витрачено 69,3 млн грн. Ще 279,85 млн грн становлять неефективні та нерезультативні витрати ДП.

Крім того, ДП здійснило нераціональні витрати на загальну суму 43,2 млн гривень.

У звіті Рахункової палати окремо наголошується на тому, що сьогодні існують високі ризики неповернення коштів з ПАТ “Платинум Банк” і нанесення збитків підприємству “Украерорух” в сумі 404,1 млн гривень.

“Невжиття необхідних заходів керівником „Украероруху“ на виконання рекомендацій Атестаційної комісії Мінінфраструктури щодо здійснення заходів із виведення коштів з недержавних банківських установ та зволікання з боку Мінінфраструктури з вирішенням цього питання призвело до того, що кошти Украероруху з ПАТ „Платинум Банк“ виведені не були, а навпаки, їх сума на рахунках банку збільшилась.

Наведене є ознаками кримінального правопорушення, вчиненого посадовими особами в частині заподіяння істотної шкоди інтересам державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за яке передбачена статтею 364 Кримінального кодексу України. При цьому внутрішній аудит „Украерорухом“ у період 2015–2017 років не здійснювався, а система внутрішнього контролю на підприємстві та у міністерстві виявилася неспроможною запобігти цим порушенням”, — йдеться у документі Рахункової палати.

Таким чином, у підсумку керівництвом “Украерорух” було витрачено незаконно та нераціонально майже 800 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наказ про звільнення Бабейчука підготували ще в червні, проте не підписують

Як писав УНН, різні звинувачення щодо грошових махінацій в “Украерорусі” на адресу чинного керівництва ДП звучать вже не вперше. Зокрема, за фактом виведення з рахунків підприємства понад 400 млн грн в збанкрутілий “Платинум Банк” вже відкрито три кримінальні провадження.

Також нагадаємо, що в “Украерорусі” вже більше півроку триває управлінська криза.

Колектив підприємства вимагає відставки чинного керівництва, проте в профільному міністерстві інфраструктури доводи і вимоги працівників не чують.

Трудова конференція ДП вже двічі висловила недовіру директору “Украероруху” Дмитру Бабейчуку. Після першого такого рішення, в грудні 2017 року, міністр інфраструктури Володимир Омелян призначив проведення фінансового аудиту підприємства. На основі його результатів чиновники від влади обіцяли прийняти відповідні кадрові рішення, однак, вже понад півроку в МІУ висновки аудиту приховують. Ніяких кадрових рішень, відповідно, теж не приймають.