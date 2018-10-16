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Под руководством Бабейчука: ГП "Украэрорух" незаконно и неэффективно растратило 800 млн грн

Под руководством Бабейчука: ГП "Украэрорух" незаконно и неэффективно растратило 800 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15207 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Аудит Счетной палаты выявил ряд факторов и недостатков, которые негативно повлияли на хозяйственную деятельность ГП "Украэрорух" в течение 2015-2017 годов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает УНН.

Отмечается, что в течение последних трех лет с несоблюдением требований действующего законодательства предприятием было потрачено 69,3 млн грн. Еще 279,85 млн грн составляют неэффективные и нерезультативные расходы ГП.

Кроме того, ГП осуществило нерациональные расходы на общую сумму 43,2 млн гривен.

В отчете Счетной палаты отдельно подчеркивается, что сегодня существуют высокие риски невозврата средств с ОАО "Платинум Банк" и нанесении ущерба предприятию "Украэрорух" в сумме 404,1 млн гривен.

"Непринятие необходимых мер руководителем "Украэроруха" на выполнение рекомендаций Аттестационной комиссии Мининфраструктуры по осуществлению мероприятий по выводу средств из негосударственных банковских учреждений и промедление со стороны Мининфраструктуры с решением этого вопроса привело к тому, что средства Украэроруха с ОАО "Платинум Банк" выведены не были, а наоборот, их сумма на счетах банка увеличилась.

Описанное является признаками уголовного преступления, совершенного должностными лицами в части причинения существенного вреда интересам государственного предприятия путем злоупотребления служебным положением, ответственность за которое предусмотрена статьей 364 Уголовного кодекса Украины. При этом внутренний аудит "Украэрорух" в период 2015-2017 годов не осуществлялся, а система внутреннего контроля на предприятии и в министерстве оказалась неспособной предотвратить эти нарушения", - говорится в документе Счетной палаты.

Таким образом, в итоге руководством "Украэрорух" были потрачены незаконно и нерационально почти 800 млн грн.

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Как писал УНН, различные обвинения в денежных махинаций в "Украэрорухе" в адрес действующего руководства ГП звучат уже не впервые. В частности, по факту вывода со счетов предприятия более 400 млн грн в обанкротившийся "Платинум Банк" уже открыто три уголовных производства.

Также напомним, что в "Украэрорухе" уже более полугода продолжается управленческий кризис.

Коллектив предприятия требует отставки действующего руководства, однако в профильном министерстве инфраструктуры доводы и требования работников не слышат.

Трудовая конференция ГП уже дважды выразила недоверие директору "Украэроруха" Дмитрию Бабейчуку. После первого такого решения, в декабре 2017 года, министр инфраструктуры Владимир Омелян назначил проведение финансового аудита предприятия. На основе его результатов чиновники от власти обещали принять соответствующие кадровые решения, однако уже более полугода в МИУ выводы аудита скрывают. Никаких кадровых решений, соответственно, тоже не принимают.

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