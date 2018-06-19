У МІУ готують наказ про звільнення директора "Украероруху"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Губернатор Київської області Олександр Горган у відповідь на подання державного секретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака погодив звільнення директора ДП “Украероруху” Дмитра Бабейчука, передає УНН із посиланням на відповідний документ.
Додамо, напередодні, держсекретар Галущак звернувся до губернатора Горгана з проханням погодити звільнення Бабейчука з посади директора ДП “Украерорух”. Таку процедуру передбачає чинне законодавство України.
Наразі, після отримання погодження, у МІУ немає жодних перепон для підписання наказу про звільнення Бабейчука з посади директора ДП.
Зауважимо, що звільнення Бабейчука вимагає колектив “Украероруху” вже понад півроку. Такі рішення були прийняті вже двічі під час конференцій трудового колективу.
На підприємстві переконані, що особи, які можуть бути причетними до корупційних скандалів та кримінальних проваджень, не повинні очолювати стратегічні державні підприємства.
Також нагадаємо, що, з причин невиконання МІУ вимог колективу, співробітники “Украероруху” напередодні розпочали процедуру трудового спору (конфлікту).