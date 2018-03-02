Коллектив "Украэроруха" требует от Омеляна уволить чиновников, которым выразили недоверие

Он напомнил, что трудовой коллектив “Украэроруха” выразил недоверие руководителю предприятия Д.Бабейчуку и его заместителям — В.Мельникову, С.Гомболевскому и В.Шевчуку еще в декабре 2017 года.

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“У нас была встреча с министром Омеляном, с его заместителями, на которой мы якобы договорились о том, что после окончания финаудита будут приняты соответствующие решения по руководству. Мы надеемся, что аудит завершился, что будет акт, который поможет министерству разобраться в ситуации и привести в конце концов порядок на нашем ГП”, - сообщил он.

Как сообщал УНН, сам министр инфраструктуры В.Омелян публично признал, что “Украэрорух” лихорадит в течение последних двух лет“. Он также предсказал проблемы действующему руководству “Украэрорух” по итогам финансового аудита.