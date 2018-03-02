Колектив "Украероруху" вимагає від Омеляна звільнити чиновників, яким висловлена недовіра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Колектив "Украеоруху" закликає міністра інфраструктури України Володимира Омеляна звільнити чиновників підприємства, яким висловлена недовіра. Про це під час брифінгу у ВР заявив представник трудового колективу "Украероруху" Вадим Стоянов, передає УНН.
Він нагадав, що трудовий колектив "Украероруху" висловив недовіру керівнику підприємства Д.Бабейчуку та його заступникам - В.Мельнікову, С.Гомболевському і В.Шевчуку ще у грудні 2017 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політики прокоментували "боротьбу" Бурбака за "Украерорух"
"У нас була зустріч із міністром Омеляном, з його заступниками, на якій ми нібито домовились про те, що після закінчення фінаудиту будуть прийняті відповідні рішення щодо керівництва. Ми сподіваємось, що аудит завершився, що буде акт, який допоможе міністерству розібратися в ситуації та навести врешті-решт лад на нашому ДП", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, сам міністр інфраструктури В.Омелян публічно визнав, що “Украерорух” лихоманить впродовж останніх двох років". Він також передрік проблеми діючому керівництву "Украероруху" за підсумками фінансового аудиту.