В МИУ готовят приказ об увольнении директора "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Губернатор Киевской области Александр Горган в ответ на представление государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака согласовал увольнение директора ГП "Украэрорух" Дмитрия Бабейчука, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
Добавим, накануне госсекретарь Галущак обратился к губернатору Горгану с просьбой согласовать увольнение Бабейчука с должности директора ГП "Украэрорух". Такую процедуру предусматривает действующее законодательство Украины.
Сейчас, после получения согласования, в МИУ нет никаких препятствий для подписания приказа об увольнении Бабейчука с должности директора ГП.
Отметим, что увольнение Бабейчука требует коллектив "Украэроруха" уже более полугода. Такие решения были приняты уже дважды во время конференций трудового коллектива.
На предприятии уверены, что лица, которые могут быть причастны к коррупционным скандалам и уголовных производствам, не должны возглавлять стратегические государственные предприятия.
Также напомним, что, по причинам невыполнения МИУ требований коллектива, сотрудники "Украэроруха" накануне начали процедуру трудового спора (конфликта).