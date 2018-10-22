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Прикриваючи Бабейчука, Омелян попросив Євроконтроль вийти за рамки повноважень

Прикриваючи Бабейчука, Омелян попросив Євроконтроль вийти за рамки повноважень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до Євроконтролю з безглуздим листом з метою максимально затягнути питання звільнення директора ДП "Украерорух" Дмитра Бабейчука. Про це на особистій сторінці в Facebook написав український журналіст і громадський діяч Василь Апасов, передає УНН.

“Нагадаю, все почалося в кінці минулого року. Колектив ДП „Украерорух“ висловив недовіру своєму директору Дмитру Бабейчуку, водночас звинувативши його в корупції. І не випадково, тому що сьогодні НАБУ, ГПУ і Нацполіція розслідують три різн кримінальні справи за фактом виведення 400 млн грн на „Платинум банк“, який, як ви знаєте, наказав довго жити.
Колектив тоді передав своє рішення Омеляну і зажадав звільнити Бабейчука”, — нагадав Апасов.

Омелян тоді так і не відповів на вимоги колективу, призначивши аудит ДП. По завершенню перевірки в МІУ не надали звіт, а тим більше не ухвалили жодних рішень щодо Бабейчука, уточнив журналіст.

“Весь цей час на підприємстві наростало народне обурення. Співробітники ДП повторно проголосували за недовіру Бабейчука, а в травні висловили своє колективне „фе“ Омеляну і пригрозили, що він отримає страйки і всі інші активності собі на голову”, — написав Апасов.

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Після цього Омелян звернувся в “Євроконтроль” з листом, в якому попросив міжнародну організацію провести аудит менеджменту ДП “Украерорух”. Однак, як зазначив журналіст, “Євроконтроль” не має відповідних повноважень. І подібне до нього звернення — не більш ніж спроба “прикрити свавілля, яке коїться в ”Украерорусі“.

“Мета листа: підключити треті особи і затягнути вирішення конфлікту максимально, як тільки зможе. А там дивись і вибори. А суть листа: прохання до Євроконтролю провести аудит „Украероруху“. Тобто „Аудит ефективності менеджменту“ він попросив провести у структури, яка не має на це ніяких повноважень. Євроконтроль — це Європейська організація з безпеки повітряної навігації в рамках проекту Єдине небо Європи. Їхнє завдання — допомагати безпечно літакам борознити європейське небо, а не аудит українських держпідприємств і шахраїв робити.

Якщо зовсім просто, то вони громадська організація, але точно не аудитори, і їм взагалі все одно, який тут у нас менеджмент — їм головне, щоб Україна виконувала взяті на себе зобов’язання і просто гарантувала безпеку”, - написав Апасов.

У відповідь на звернення Омеляна Євроконтроль делікатно пояснив міністру сферу своїх повноважень і функцій.

“Написали, що в рамках своїх повноважень регулярно надають Україні в особі ”Украероруху“ свою підтримку за трьома напрямками:
— безпека;
— ефективність;
— технічна підтримка.

Але в цих напрямках точно немає кадрової ревізії наших чиновників.

Крім того, в листі-відповіді Євроконтроль чітко дав зрозуміти, що мови про аудит немає і бути не може. Розмова ведеться тільки про „допомогу“ всім державам — членам Євроконтролю в рамках відповідної угоди (нашого членства в цій організації).

По суті, така робота виконувалася і раніше Євроконтролем та результати цих доповідей пропонують методи і рекомендації для поліпшення операційних процесів системи управління повітряним рухом”, - уточнив Апасов.

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Все, що відбувається, на думку журналіста, має на меті максимально затягнути час і не приймати рішень у виконання вимог колективу ДП “Украерорух”.

“НФ просто отримав за квотою ”Украерорух“ в управління, на ДП безбожно крадуть бабки, Омелян спостерігає або в "долі", але всіляко намагається прикрити це свавілля, вплутуючи в історію політичної корупції цілий ще й Євроконтроль.
Такі ось справи”, - резюмував Апасов.

Нагадаємо, що тим часом свій аудит на ДП “Украерорух” завершила Рахункова палата. Згідно з її висновками, за час директорства Бабейчука підприємство “Украерорух” незаконно, неефективно або нераціонально використовувало порядку на 800 млн грн.

Також в аудиті сказано, то Бабейчук був незаконно призначений на свою посаду тодішнім міністром інфраструктури Бурбаком, який сьогодні є головою фракції “Народний фронт”.

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