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Прикрывая Бабейчука, Омелян попросил Евроконтроль выйти за рамки полномочий

Прикрывая Бабейчука, Омелян попросил Евроконтроль выйти за рамки полномочий

Киев  •  УНН

 • 14165 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился в Евроконтроль с нелепым письмом с целью максимально затянуть вопрос увольнения директора ГП “Украэрорух” Дмитрия Бабейчука. Об этом на личной странице в Facebook написал украинский журналист и общественный деятель Василий Апасов, передает УНН.

“Напомню, все началось в конце прошлого года. Коллектив ГП „Украэрорух“ выразил недоверие своему директору Дмитрию Бабейчуку, попутно обвинив его в коррупции. И не случайно, потому что сегодня НАБУ, ГПУ и Нацполиция расследуют 3 уголовных разных дела по факту вывода 400 млн грн на „Платинум банк“, который, как вы знаете, приказал долго жить.
Коллектив тогда передал свое решение Омеляну и потребовал уволить Бабейчука”, — напомнил Апасов.

Омелян тогда так и не ответил на требования коллектива, назначив аудит ГП. По завершению проверки в МИУ не предоставили отчет, а тем более не приняли никаких решений в отношении Бабейчука, уточнил журналист.

“Все это время на предприятии нарастало народное негодование. Сотрудники ГП повторно проголосовали за недоверие Бабейчуку, а в мае выразили своё коллективное „фе“ Омеляну и пригрозили, что он получит забастовки и все прочие активности себе на голову”, — написал Апасов.

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После этого Омелян обратился в “Евроконтроль” с письмом, в котором попросил международную организацию провести аудит менеджмента ГП “Украэрорух”. Однако, как отметил журналист, “Евроконтроль” не имеет соответствующих полномочий. И подобное к нему обращение — не больше чем попытка “прикрыть беспредел, творящийся в “Украэрорухе”.

“Цель письма: подключить третьи лица и затянуть решение конфликта максимально, как только сможет. А там гляди и выборы. А суть письма: просьба к Евроконтролю провести аудит „Украэроруха“. То есть „Аудит эффективности менеджмента“ он попросил провести у структуры, которая не имеет на это никаких полномочий. Евроконтроль — это Европейская организация по безопасности воздушной навигации в рамках проекта Единое небо Европы. Их задача - помогать безопасно самолетам бороздить европейское небо, а не аудит украинских госпредприятий и жуликов делать.

Если совсем просто, то они общественная организация, но точно не аудиторы, и им вообще все равно, какой тут у нас менеджмент — им главное, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства и просто гарантировала безопасность”, — написал Апасов.

В ответ на обращение Омеляна, Евроконтроль деликатно пояснил министр сферу своих полномочий и функций.

“Написали, что в рамках своих полномочий регулярно оказывают Украине в лице „Украэроруха“ свою поддержку по трем направлениям:
— безопасность;
— эффективность;
— техническая поддержка.

Но в этих направлениях точно нет кадровой ревизии наших чиновников.

Кроме того, в письме-ответе Евроконтроль четко дал понять, что речи об аудите нет и быть не может. Разговор ведется только о „помощи“ всем государствам — членам Евроконтроля в рамках соответствующего соглашения (нашего членства в этой организации).

По сути, такая работа выполнялась и ранее Евроконтролем и результаты данных докладов предлагают методы и рекомендации для улучшения операционных процессов системы управления воздушным движением”, — уточнил Апасов.

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Все происходящее, по мнению журналиста, имеет целью максимально затянут время и не принимать решений во исполнения требований коллектива ГП “Украэрорух”.

“НФ просто получил по квоте „Украэрорух“ в управление, на ГП безбожно тырятся бабки, Омелян наблюдает или в доле, но всячески пытается прикрыть этот беспредел, впутывая в историю политической коррупции целый ещё и Евроконтроль.
Такие вот дела”, — резюмировал Апасов.

Напомним, что тем временем свой аудит на ГП “Украэрорух” завершила Счетная палата. Согласно ее выводам, за время директорства Бабейчука предприятие “Украэрорух” незаконно, неэффективно или нерационально использовало порядка на 800 млн грн.

Также в аудите сказано, то Бабейчук был незаконно назначен на свою должность тогдашним министром инфраструктуры Бурбаком, который сегодня является главой фракции “Народный фронт”.

Украинские Национальные Новости

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