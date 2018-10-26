В "Евроконтроль" передали "криминальные" выводы аудита "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Коллектив "Украэроруха" проинформировал "Евроконтроль" об итогах аудита предприятия, проведенного Счетной палатой. Кроме того, совет предприятия "Украэроруха" попросил международную организацию объяснить, действительно ли "Евроконтроль" будет проверять менеджмент ГП по просьбе министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Совета предприятия Кирилл Полищук.
"Я лично обратился к директору "Евроконтроля" с просьбой разъяснить, действительно ли они собираются оказывать техническую поддержку предприятию (аудит менеджмента - ред.), которому нанесен огромный ущерб со стороны директора Бабейчука как самого неэффективного менеджера всех времен", - сказал Полищук.
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Полищук объяснил, что на самом деле "Евроконтроль" не имеет полномочий проводить аудит менеджмента "Украэроруха". И соответствующая просьба со стороны Омеляна к организации - не что иное, как попытка отсрочить увольнение Бабейчука.
"Во-первых, "Евроконтроль" не проводит аудиты, а осуществляет исключительно техническую поддержку. Во-вторых, Украина вступила в "Евроконтроль" еще в 2004 году. Но "Украэрорух", по моим данным, пока не закончил техническую интеграцию в организации. В-третьих, "Евроконтроль", как международная специализированная организация, не занимается решением кадровых вопросов. А предоставляет исключительно техническую помощь", - пояснил Полищук.
Напомним, ранее Омелян обратился в "Евроконтроль" с письмом, в котором попросил международную организацию провести аудит менеджмента ГП "Украэрорух".
Также напомним, коллектив предприятия почти год настаивает на увольнении Бабейчука с должности директора ГП. Впрочем профильное министерство это требование игнорирует.
Счетная палата тем временем нашла в "Украэрорухе" ряд проблем с признаками уголовных преступлений. В частности, аудиторы заявили о незаконном назначении Бабейчука и о миллионных убытках предприятия под его руководством.