Про корупцію в “Украерорусі” поінформували СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Рахункова палата поінформувала Службу безпеки України про факти, які мають ознаки корупції, та які були допущені посадовцями ДП “Украерорух” протягом 2015-2017 рр. Про це йдеться у звіті Рахункової палати за підсумками проведеного аудиту на ДП “Украерорух”, передає УНН.
“Поінформувати Службу безпеки України щодо фактів виявлених порушень, допущених посадовими особами Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та які мають ознаки кримінальних правопорушень за статтями 191 та 364 Кримінального кодексу України”, — йдеться у документі.
Довідка:
Стаття 191 ККУ: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Стаття 364 ККУ: Зловживання владою або службовим становищем.
Як писав УНН, корупційні діяння посадовців ДП “Украерорух” вже розслідують три правоохоронні відомства України — ГПУ, НАБУ та Нацполіція.
Зокрема, у Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження № 42017111100000022.
САП ГПУ розслідує справу № 42017100000000118. НАБУ — кримінальне провадження № 52017000000000756. Усі вказані вище справи стосуються виведення коштів у розмірі близько півмільярда гривень з “Украероруху” на рахунки згодом збанкрутілого “Платинум банку”.
Також нагадаємо, у НАЗК почали перевірку керівника “Украероруху” Дмитра Бабейчука на предмет корупції.