Про корупцію в “Украерорусі” поінформували СБУ

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Рахункова палата поінформувала Службу безпеки України про факти, які мають ознаки корупції, та які були допущені посадовцями ДП “Украерорух” протягом 2015-2017 рр. Про це йдеться у звіті Рахункової палати за підсумками проведеного аудиту на ДП “Украерорух”, передає УНН.