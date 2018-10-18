О коррупции в "Украэрорухе" сообщили СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Счетная палата проинформировала Службу безопасности Украины о фактах, имеющих признаки коррупции, и которые были допущены должностными лицами ГП "Украэрорух" в течение 2015-2017 гг. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проведенного аудита на ГП "Украэрорух", передает УНН.
"Проинформировать Службу безопасности Украины по фактам выявленных нарушений, допущенных должностными лицами Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины и которые имеют признаки уголовных преступлений по статьям 191 и 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в документе.
Справка:
Статья 191 УК: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Статья 364 УК: Злоупотребление властью или служебным положением.
Как писал УНН, коррупционные деяния должностных лиц ГП "Украэрорух" уже расследуют три правоохранительные ведомства Украины - ГПУ, НАБУ и Нацполиция.
В частности, в Нацполиции зарегистрировано уголовное производство № 42017111100000022.
САП ГПУ расследует дело № 42017100000000118. НАБУ - уголовное производство № 52017000000000756. Все указанные выше дела касаются вывода средств в размере около полумиллиарда гривен с "Украэроруха" на счета впоследствии обанкротившегося "Платинум банка".
Также напомним, в НАПК начали проверку руководителя "Украэроруха" Дмитрия Бабейчука на предмет коррупции.