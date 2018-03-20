В НАПК начали проверку руководителей "Украэроруха" на предмет коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в ГП "Украэрорух" запрос с просьбой предоставить документы, необходимые для установления наличия или отсутствия административного правонарушения, связанного с коррупцией в действиях директора ГП и его заместителя. Об этом говорится в документе, которым располагает УНН.
Отмечается, что в НАПК поступило сообщение о возможных нарушениях директора ГП Дмитрия Бабейчука и и.о. заместителя директора по авиационной безопасности, режиму и охране предприятия "Украэрорух" Виктора Шевчука. В рамках ее проверки, Агентство начало сбор данных, на основе которых и будет установлено наличие или отсутствие признаков состава правонарушений, связанных с коррупцией.
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Поэтому, НАПК затребовало копии ряда документов Украэроруха, среди которых в частности: личные карточки директора и заместителя, приказы о назначении, копии больничных и маршрутных листов транспортных средств Бабейчука и Шевчука, в частности.
Напомним, что на ГП "Украэрорух" продолжается финансовый аудит, назначенный по просьбе коллектива предприятия. По итогам этого аудита министр инфраструктуры Омелян обещал принять соответствующие кадровые решения.
Добавим, что еще в декабре коллектив "Украэроруха" выразил недоверие директору Бабейчку и его заместителям. В связи с этим трудовая конференция ГП направила в адрес Омеляна требованию их уволить.