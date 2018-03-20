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У НАЗК розпочали перевірку керівників "Украероруху" на предмет корупції

У НАЗК розпочали перевірку керівників "Украероруху" на предмет корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до ДП "Украерорух" запит з проханням надати документи, необхідні для встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення, пов'язаного із корупцією в діях директора ДП та його заступника. Про це йдеться у документі, що має у своєму розпорядженні УНН.

Зазначається, що до НАЗК надійшло повідомлення про можливі порушення директора ДП Дмитра Бабейчука та в.о. заступника директора з авіаційної безпеки, режиму та охорони підприємства “Украерорух” Віктора Шевчука. В рамках її перевірки, Агентство розпочало збір даних, на основі яких і буде встановлено наявність чи відсутність ознак складу правопорушень, пов’язаних із корупцією.

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Відтак, НАЗК запросило копії низки документів Украероруху, серед яких зокрема: особові картки директора та заступника, накази про призначення, копії лікарняних та маршрутних листів транспортних засобів Бабейчука та Шевчука, зокрема.

Нагадаємо, що на ДП “Украерорух” триває фінансовий аудит, призначений на прохання колективу підприємства. За підсумками цього аудиту міністра інфраструктури Омелян обіцяв прийняти відповідні кадрові рішення.

Додамо, що ще у грудні колектив “Украероруху” висловив недовіру директору Бабейчку та його заступникам. У зв’язку із цим трудова конференція ДП скерувала на адресу В. Омеляна вимогу їх звільнити.

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