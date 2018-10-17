НАЗК передало в суд протокол на суддю Верховного Суду України

“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 9 протоколів про адміністративні правопорушення, серед яких протокол стосовно судді Верховного Суду України за результатами перевірки поданої ним декларації за 2015 рік”, — йдеться у повідомленні.

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Так, НАЗК встановило, що Олександр Потильчак, суддя Верховного Суду України, подав завідомо недостовірні відомості у розділах декларації за 2015 рік: “Об’єкти нерухомості”, “Корпоративні права” та “Доходи, у тому числі подарунки” на загальну суму 303 тисячі 400 грн, що перевищує більш ніж 189 прожиткових мінімумів для працездатних осіб*. Це свідчить про наявність ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною четвертою статті 172-6 КУпАП.

Також до суду направлені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які складені стосовно:



Ірини Кобзар , депутата Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області.

, депутата Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Жанни Данюк , колишнього заступника начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Державної установи “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України”.

, колишнього заступника начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Державної установи “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України”.

Катерини Логвин , звільненої з посади начальника Відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

, звільненої з посади начальника Відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Олег Талана , головного спеціаліста — юрисконсульта відділу претензійно-позовної роботи Управління правового забезпечення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

, головного спеціаліста — юрисконсульта відділу претензійно-позовної роботи Управління правового забезпечення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Крім цього, за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування НАЗК встановило, що Руслан Литвиненко, перебуваючи на посаді прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням 15 липня 2017 року транспортного засобу Lexus LS 460 2007 року випуску вартістю 1 мільйон 116 тисяч 482,87 грн.

Також несвоєчасно подали без поважних причин щорічні декларації за 2017 рік: Лариса Жабенко, будучи звільненою у 2017 році з посади заступника директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, та Ольга Захарова, перебуваючи на посаді прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Протоколи, складені стосовно цих суб’єктів декларування, Національне агентство теж направило до суду.

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Складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення в судовому порядку.

Нагадаємо, 12 жовтня НАЗК схвалило декларацію голови Верховного Суду Ярослава Романюка.

*Встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” станом на 1 січня 2017 року.