НАЗК схвалило декларацію голови Верховного Суду

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Національне агентство затвердило рішення про результати повної перевірки декларацій Голови Верховного Суду та інших суб’єктів декларування. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції під час засідання прийняло рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані десятьма суб’єктами декларування. Також були прийняті рішення про початки та продовження повних перевірок”, — йдеться у повідомленні.

Рішення про результати перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані:

  • Романюком Ярославом Михайловичем, Головою Верховного Суду України, за 2015 рік.
  • Добродомовим Дмитром Євгеновичем, народним депутатом України, за 2016 рік.
  • Куровським Сергієм Вікторовичем, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 рік (виправленої).
  • Роменським Дмитром Володимировичем, заступником Міністра інфраструктури України — керівником апарату, за 2015 рік.
  • Білоковиленком Сергієм Павловичем, депутатом Херсонської міської ради, за 2016 рік (виправленої).
  • Климовим Денисом Сергійовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, за 2016 рік.
  • Захожою Оленою Анатоліївною, начальником Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області, за 2015 рік.
  • Ареф’євою Ларисою Миколаївною, начальником відділу митного аудиту управління митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України за 2015 рік (виправленої).
  • Біляк Тетяною Василівною, начальником Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки.
  • Ткалич Тетяною Михайлівною, начальником спортивного комплексу аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Харківській області, за 2016 рік.

Згідно з законодавством проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

Так, під час засідання Національне агентство прийняло рішення:

Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 за 2017 роки, поданої Борисенком Павлом Олександровичем, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Про повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Лостіком Юрієм Юрійовичем, заступником начальника управління — начальником відділу правового забезпечення юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області.

Нагадаємо, 22 червня у НАЗК затвердили результати перевірки декларації Порошенка.

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