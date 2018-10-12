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НАПК одобрило декларацию председателя Верховного Суда

НАПК одобрило декларацию председателя Верховного Суда

Киев  •  УНН

 • 23546 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальное агентство утвердило решение о результатах полной проверки деклараций Председателя Верховного Суда и других субъектов декларирования. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции во время заседания приняло решение о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены десятью субъектами декларирования. Также были приняты решения о начале и продолжении полных проверок”, - говорится в сообщении.

Решение о результатах проверок приняты по электронным декларациям, представленных:

  • Романюком Ярославом Михайловичем, Председателем Верховного Суда Украины, за 2015 год.
  • Добродомовым Дмитрием Евгеньевичем, народным депутатом Украины, за 2016 год.
  • Куровским Сергеем Викторовичем, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год (исправленная).
  • Роменским Дмитрием Владимировичем, заместителем Министра инфраструктуры Украины — руководителем аппарата, за 2015 год.
  • Белоковыленком Сергеем Павловичем, депутатом Херсонского городского совета, за 2016 год (исправленная).
  • Климовым Денисом Сергеевичем, прокурором Киевской местной прокуратуры № 8, за 2016 год.
  • Захожей Еленой Анатольевной, начальником Новгородковского отдела Александрийской местной прокуратуры Кировоградской области, за 2015 год.
  • Арефьевой Ларисой Николаевной, начальником отдела таможенного аудита управления таможенного аудита Департамента аудита Государственной фискальной службы Украины за 2015 год (исправленная).
  • Беляк Татьяной Васильевной, начальником Главного управления Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
  • Ткалич Татьяной Михайловной, начальником спортивного комплекса аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за 2016 год.

Согласно законодательству проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

Так, во время заседания Национальное агентство приняло решение:

О проведении полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015, 2016 за 2017 годы, предоставленной Борисенко Павлом Александровичем, судьей Днепропетровского окружного административного суда.

О полной проверке декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год, предоставленной Лостиком Юрием Юрьевичем, заместителем начальника управления — начальником отдела правового обеспечения юридического управления Главного управления Держгеокадастра в Николаевской области.

Напомним, 22 июня в НАПК утвердили результаты проверки декларации Порошенко.

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