На Луганщині суддю звільнили з роботи через проблеми із НАЗК

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За скаргою прокуратури області Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Брянківського міського суду Луганської області. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.

“Вища рада правосуддя 09 жовтня 2018 року ухвалила рішення звільнити Мігунову Ларису Сергіївну з посади судді Брянківського міського суду Луганської області на підставі пункту 3 ч. 6 ст.126 Конституції України”, — йдеться у повідомленні.

Дисциплінарну справу стосовно судді відкрито на підставі дисциплінарної скарги прокуратури Луганської області.

Розгляд означеного питання ініційовано, зважаючи на те, що посадова особа без поважних причин несвоєчасно, а саме 31 січня 2017 року, подала шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік.

Крім того, суддя порушила вимоги ч.2 ст. 52 Закону України “Про запобігання корупції”, а саме після отримання 28 вересня 2016 року одноразового доходу (суддівська винагорода) у сумі 79685,06 грн, що є суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування, у десятиденний строк не повідомила про це НАЗК шляхом внесення інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, НАЗК викрило 55 посадовців на умисному неподанні декларацій.

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