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В Луганской области судью уволили с работы из-за проблем с НАПК

В Луганской области судью уволили с работы из-за проблем с НАПК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. По жалобе прокуратуры области Высший совет правосудия уволил судью Брянковского городского суда Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

“Высший совет правосудия 9 октября 2018 года принял решение освободить Мигунову Ларису Сергеевну с должности судьи Брянковского городского суда Луганской области на основании пункта 3 ч. 6 ст.126 Конституции Украины”, — говорится в сообщении.

Дисциплинарное дело в отношении судьи открыто на основании дисциплинарной жалобы прокуратуры Луганской области.

Рассмотрение указанного вопроса инициировано, несмотря на то, что должностное лицо без уважительных причин несвоевременно, а именно 31 января 2017 года, подала путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015 год.

Кроме того, судья нарушил требования ч.2 ст. 52 Закона Украины “О предупреждении коррупции”, а именно после получения 28 сентября 2016 года единовременного дохода (судейское вознаграждение) в сумме 79685,06 грн, что является существенным изменением в имущественном состоянии субъекта декларирования, в срок не сообщила об этом НАПК путем внесения информации в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредставлении деклараций.

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