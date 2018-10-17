НАПК передало в суд протокол на судью Верховного Суда Украины

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 56376 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115440 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123430 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162979 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151103 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139634 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129986 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177387 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 41856 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 45786 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 34671 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 24844 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 41219 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 142029 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 177388 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 185730 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 196361 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 253590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 162979 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106264 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110588 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112575 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111903 просмотра
Актуальное
НАПК передало в суд протокол на судью Верховного Суда Украины

НАПК передало в суд протокол на судью Верховного Суда Украины

Киев  •  УНН

 • 11444 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 9 админпротоколов на должностных лиц, среди которых, в частности есть судьи и прокуроры. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 9 протоколов об административных правонарушениях, среди которых протокол в отношении судьи Верховного Суда Украины по результатам проверки предоставленной им декларации 2015 года”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области судью уволили с работы из-за проблем с НАПК

Так, Напк установило, что Александр Потильчак, судья Верховного Суда Украины, подал заведомо недостоверные сведения в разделах декларации 2015 года: “Объекты недвижимости”, “Корпоративные права” и “Доходы, в том числе подарки” на общую сумму 303 тысяч 400 грн, что превышает более чем 189 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц*. Это свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Также в суд направлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой и второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составленные в отношении:

  • Ирины Кобзарь, депутата Вишневого городского совета Киево-Святошинского района Киевской области.
  • Жанны Данюк, бывшего заместителя начальника отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета Государственного учреждения “Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины”.
  • Екатерины Логвин, уволенной с должности начальника Отдела обращений граждан и доступа к публичной информации Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
  • Олег Талана, главного специалиста — юрисконсульта отдела претензионно-исковой работы Управления правового обеспечения Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредоставлении деклараций

Кроме этого, по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии субъектов декларирования НАПК установило, что Руслан Литвиненко, находясь в должности прокурора Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, несвоевременно сообщил Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением 15 июля 2017 года транспортного средства Lexus LS 460 2007 года выпуска стоимостью 1 миллион 116 тысяч 482,87 грн.

Также несвоевременно подали без уважительных причин ежегодные декларации за 2017 год: Лариса Жабенко, будучи уволенной в 2017 году с должности заместителя директора Центра адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза, и Ольга Захарова, находясь в должности прокурора Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области.

Протоколы, составленные в отношении этих субъектов декларирования, Национальное агентство тоже направило в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК проверит декларации 16 судей

Составления протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Напомним, 12 октября НАПК одобрило декларацию председателя Верховного Суда Ярослава Романюка.

 Установленных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2017 год” по состоянию на 1 января 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы