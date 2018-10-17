НАПК передало в суд протокол на судью Верховного Суда Украины

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 9 протоколов об административных правонарушениях, среди которых протокол в отношении судьи Верховного Суда Украины по результатам проверки предоставленной им декларации 2015 года”, — говорится в сообщении.

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Так, Напк установило, что Александр Потильчак, судья Верховного Суда Украины, подал заведомо недостоверные сведения в разделах декларации 2015 года: “Объекты недвижимости”, “Корпоративные права” и “Доходы, в том числе подарки” на общую сумму 303 тысяч 400 грн, что превышает более чем 189 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц*. Это свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Также в суд направлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой и второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составленные в отношении:



Ирины Кобзарь, депутата Вишневого городского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

депутата Вишневого городского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

Жанны Данюк, бывшего заместителя начальника отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета Государственного учреждения “Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины”.

бывшего заместителя начальника отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета Государственного учреждения “Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины”.

Екатерины Логвин, уволенной с должности начальника Отдела обращений граждан и доступа к публичной информации Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

уволенной с должности начальника Отдела обращений граждан и доступа к публичной информации Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Олег Талана, главного специалиста — юрисконсульта отдела претензионно-исковой работы Управления правового обеспечения Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

главного специалиста — юрисконсульта отдела претензионно-исковой работы Управления правового обеспечения Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Кроме этого, по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии субъектов декларирования НАПК установило, что Руслан Литвиненко, находясь в должности прокурора Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области, несвоевременно сообщил Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением 15 июля 2017 года транспортного средства Lexus LS 460 2007 года выпуска стоимостью 1 миллион 116 тысяч 482,87 грн.

Также несвоевременно подали без уважительных причин ежегодные декларации за 2017 год: Лариса Жабенко, будучи уволенной в 2017 году с должности заместителя директора Центра адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза, и Ольга Захарова, находясь в должности прокурора Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области.

Протоколы, составленные в отношении этих субъектов декларирования, Национальное агентство тоже направило в суд.

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Составления протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Напомним, 12 октября НАПК одобрило декларацию председателя Верховного Суда Ярослава Романюка.

Установленных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2017 год” по состоянию на 1 января 2017 года.