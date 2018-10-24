НАЗК склало протоколи на проректора НАУ і губернатора Рівненщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції направило до суду протоколи щодо Голови Рівненської ОДА і проректора НАУ. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій та неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Рішення про це прийняті на засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.
Так, у декларації Голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Муляренка було виявлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 242,67 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Проректор Національного авіаційного університету Валерій Чепіженко не вніс інформацію до Єдиного державного реєстру в зв’язку з отриманням у приватну власність двох квартир вартістю 365 тисяч 190 грн та 535 тисяч 680 грн.
Ще 10 протоколів направлено до суду щодо нинішніх та звільнених посадовців Національної поліції, ДФС, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Київської міської ради, Київської місцевої прокуратури та Українського державного підприємства “Укрхімтрансаміак”, які несвоєчасно подали декларації та не повідомили про суттєві зміни в майновому стані.
Нагадаємо, з початку 2018 року НАЗК направило до правоохоронних органів 68 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями.