НАПК составило протоколы на проректора НАУ и губернатора Ровенской области

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы в отношении Председателя Ровенской ОГА и проректора НАУ. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях по результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций и непредоставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Решения об этом были приняты на заседании Национального агентства”, - говорится в сообщении.

Так, в декларации председателя Ровенской областной государственной администрации Алексея Муляренко быи обнаружены недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 242,67 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Проректор Национального авиационного университета Валерий Чепиженко не внес информацию в Единый государственный реестр в связи с получением в частную собственность двух квартир стоимостью 365 тысяч 190 грн и 535 тысяч 680 грн.

Еще 10 протоколов направлены в суд относительно нынешних и уволенных чиновников Национальной полиции, ГФС, Секретариата Кабинета Министров Украины, Киевского городского совета, Киевской местной прокуратуры и Украинского государственного предприятия “Укрхимтрансаммиак”, которые несвоевременно подали декларации и не сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 68 обоснованных выводов о непредставлении декларации должностными лицами.

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