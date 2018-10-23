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НАЗК викрило на умисному неподанні декларацій ще 13 посадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень – умисного неподання декларацій 13-ма посадовцями. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень — умисного неподання декларацій 13-ма посадовцями. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до органів Національної поліції та прокуратури”, — йдеться у повідомленні.

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Так, під час здійснення контролю своєчасності подання декларацій, було встановлено, що 12 осіб, які звільнились у 2017 році, не подали декларації після звільнення, а одна особа — щорічну декларацію.

Серед посадовців, що не дотримали вимог Закону України “Про запобігання корупції”, депутат сільської ради, посадові особи ДФС, Нацбанку, районних державних адміністрацій, Пенсійного фонду, інших державних органів та установ.

Національне агентство згідно з законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.

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Таким чином з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 68 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки криміналу у деклараціях двох чиновниць.

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