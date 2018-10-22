НАЗК підтримує скасування е-декларацій для антикорупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції підтримує скасування обов’язкового декларування для членів антикорупційних громадських організацій. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Громадських активістів я вважаю партнерами. На сьогодні Національне агентство не перевіряло жодної декларації представників громадськості. Вважаю, що НАЗК має перевіряти в першу чергу посадовців, а не громадських активістів,” — заявив Голова НАЗК Олександр Мангул.
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За його словами, позиція Агентства полягає у тому, що громадські активісти не мають бути суб’єктами Закону України “Про запобігання корупції”.
Олександр Мангул також висловив сподівання, що норма щодо декларування активістів-антикорупціонерів буде скасована парламентом.
Нагадаємо, 23 березня 2017 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні і в цілому законопроект № 6172, зобов’язавши членів громадських організацій із 2018 року подавати електронні декларації.
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3 квітня 2017 року Верховна Рада відхилила законопроекти № 6271 і № 6674, які пропонували скасувати вимогу про обов’язкове подання е-декларацій для активістів-антикорупціонерів.