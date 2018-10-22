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НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров

НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров

Киев  •  УНН

 • 8759 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции поддерживает отмену обязательного декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Общественных активистов я считаю партнерами. На сегодня Национальное агентство не проверяло ни декларации представителей общественности. Считаю, что НАПК должно проверять в первую очередь чиновников, а не общественных активистов”, - заявил Председатель НАПК Александр Мангул.

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По его словам, позиция Агентства заключается в том, что общественные активисты не должны быть субъектами Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Александр Мангул также выразил надежду, что норма о декларировании активистов-антикоррупционеров будет отменена парламентом.

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект № 6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации.

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3 апреля 2017 года Верховная Рада отклонила законопроекты № 6271 и № 6674, которые предлагали отменить требование об обязательном представлении е-деклараций для активистов-антикоррупционеров.

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