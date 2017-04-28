НАЗК: про скасування е-декларування для громадського сектору поки не йдеться
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Про скасування електронного декларування для громадського сектору мова ще не йде, а повідомлення про одностайну підтримку Національним агентством з питань запобігання корупції законопроекту №6271 про скасування такого е-декларування не відображає рішення НАЗК. Про це йдеться у поширеній у п'ятницю заяві відомства, передає УНН.
"Текст рішення не підписаний членами НАЗК. Таким чином, коментувати рішення до його оприлюднення є щонайменше некоректним. Про скасування е-декларування для громадського сектору мова ще не йде, оскільки загальновідомою є позиція щодо необхідності вирішення цих питань у рамках спільної робочої групи, створеної за ініціативою Президента України. НАЗК, яке не є ні суб’єктом законодавчої ініціативи, ні учасником цієї робочої групи, не має права дочасно робити такі гучні заяви та висновки", - йдеться у заяві НАЗК.
Як зазначили у відомстві, 27 квітня цього року питання підтримки законопроекту №6271 розглядалося на засіданні НАЗК і "члени Агентства погодились, що законопроект, який має на меті більш чітке унормування питань декларування окремих категорій осіб, є необхідним".
"Наприклад, доцільно переглянути та уточнити формулювання чинного закону щодо декларування фізичних осіб, які виконують роботи чи надають послуги за кошти проектів технічної допомоги", - додали у Агентстві.
"НАЗК запропонувало звернутися до профільного комітету Верховної Ради України, щоб долучитись до подальшого опрацювання цього законопроекту", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування результатів голосування за законопроект про електронне декларування доходів керівників громадських антикорупційних організацій і скасування е-декларацій для більшості військовослужбовців. Проект постанови підтримали лише 46 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Пізніше цей закон підписав Президент України.