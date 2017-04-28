НАПК: об отмене э-декларирования для общественного сектора пока речь не идет

"Текст решения не подписан членами НАПК. Таким образом, комментировать решения до его обнародования является по меньшей мере некорректным. Об отмене э-декларирования для общественного сектора речь еще не идет, поскольку общеизвестна позиция о необходимости решения этих вопросов в рамках совместной рабочей группы, созданной по инициативе Президента Украины. НАПК, которое не является ни субъектом законодательной инициативы, ни участником этой рабочей группы, не имеет права досрочно делать такие громкие заявления и выводы", - говорится в заявлении НАПК.

Как отметили в ведомстве, 27 апреля этого года вопрос поддержки законопроекта №6271 рассматривался на заседании НАПК и "члены Агентства согласились, что законопроект, имеющий целью более четкое нормирование вопросов декларирования отдельных категорий лиц, необходим".

"Например, целесообразно пересмотреть и уточнить формулировки действующего закона о декларировании физических лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги за счет проектов технической помощи", - добавили в Агентстве.

"НАПК предложило обратиться в комитет Верховной Рады Украины, чтобы приобщиться к дальнейшей обработки этого законопроекта", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект об электронном декларировании доходов руководителей общественных антикоррупционных организаций и отмене э-деклараций для большинства военнослужащих. Проект постановления поддержали только 46 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Позже этот закон подписал Президент Украины.