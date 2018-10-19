НАЗК просить Раду надати доступ до реєстрів Мін'юсту

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Голова НАЗК Олександр Мангул закликає керівництво Верховної Ради України, народних депутатів наступного пленарного тижня 6 — 9 листопада розглянути у першому читанні проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу НАЗК до інформації, необхідної для реалізації його повноважень” (реєстраційний номер 7276), внесений Кабінетом Міністрів України 10 листопада 2017 року. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“25 вересня була введена в експлуатацію Система логічного та арифметичного контролю декларацій. Автоматичній обмін інформацією є однією з ключових складових роботи цієї системи та передбачає обмін з 16-ма державними реєстрами. В рамках чинного законодавства НАЗК вже підписало 9 протоколів про порядок обміну даними та очікує зараз на позитивне рішення ДФС щодо узгодження нового порядку обміну інформацією з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків про доходи фізичних осіб. Проте без ухвалення законопроекту 7276 неможливе підписання протоколів автоматичного обміну інформацією ще з шістьма реєстрами, утримувачем яких є Міністерство юстиції. Наголошую, що саме після підписання усіх 16 протоколів обміну НАЗК зможе запустити автоматизований обмін інформацією та здійснювати повну перевірку декларацій посадовців з використанням системи логічного та арифметичного контролю”, — заявив Олександр Мангул.

Олександр Мангул зазначив, що за Законом України “Про запобігання корупції” передбачено прямий доступ Національного агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікаціями. Законопроект № 7276, в розробці якого НАЗК брало участь, спрямований саме на забезпечення безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що містять інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну інформацію), держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Голова НАЗК нагадав, що профільний парламентський комітет з питань запобігання та протидії корупції на своєму засіданні 6 грудня 2017 року прийняв рішення (протокол № 115), що проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень (реєстр. № 7276), відповідає вимогам антикорупційного законодавства і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу.

Нагадаємо, НАЗК взяло в роботу систему для автоматизації перевірки декларацій.

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