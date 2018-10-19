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НАПК просит Раду предоставить доступ к реестрам Минюста

НАПК просит Раду предоставить доступ к реестрам Минюста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Председатель НАПК Александр Мангул призывает руководство Верховной Рады Украины, народных депутатов на следующей пленарной неделе 6 — 9 ноября рассмотреть в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа НАПК к информации, необходимой для реализации его полномочий” (регистрационный номер 7276), внесенный Кабинетом Министров Украины 10 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“25 сентября была введена в эксплуатацию Система логического и арифметического контроля деклараций. Обмен информацией является одной из ключевых составляющих работы этой системы и предусматривает обмен с 16-ю государственными реестрами. В рамках действующего законодательства НАПК уже подписало 9 протоколов о порядке обмена данными и ожидает сейчас на положительное решение ГФС по согласованию нового порядка обмена информацией с Государственным реестром физических лиц-плательщиков налогов о доходах физических лиц. Однако без принятия законопроекта 7276 невозможно подписание протоколов автоматического обмена информацией еще с шестью реестрами, держателем которых является Министерство юстиции. Подчеркиваю, что именно после подписания всех 16 протоколов обмена НАПК сможет запустить автоматизированный обмен информацией и осуществлять полную проверку деклараций чиновников с использованием системы логического и арифметического контроля”, — заявил Александр Мангул.

Александр Мангул отметил, что согласно Закону Украины “О предотвращении коррупции” предусмотрен прямой доступ Национального агентства к информационным базам данных государственных органов, органов власти, органов местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными системами связи и коммуникациями. Законопроект № 7276, в разработке которого НАПК участвовало, направлен именно на обеспечение непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства в информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом (конфиденциальной информацией), держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Председатель НАПК напомнил, что профильный парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на своем заседании 6 декабря 2017 года принял решение (протокол № 115), что проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий (рег. № 7276), соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его за основу.

Напомним, НАПК приняло в работу систему для автоматизации проверки деклараций.

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