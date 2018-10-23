НАПК разоблачило на умышленном непредоставлении деклараций еще 13 чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений - умышленного непредоставления деклараций 13-ю чиновниками. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений — умышленного непредоставления деклараций 13-ю чиновниками. Соответствующие обоснованные выводы направлены в органы Национальной полиции и прокуратуры”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области судью уволили с работы из-за проблем с НАПК
Так, при осуществлении контроля своевременности представления деклараций, было установлено, что 12 лиц, освободившихся в 2017 году, не подали декларации после освобождения, а один человек — ежегодную декларацию.
Среди чиновников, не сдержали требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”, депутат сельского совета, должностные лица ГФС, Нацбанка, районных государственных администраций, Пенсионного фонда, других государственных органов и учреждений.
Национальное агентство по законодательству сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждении обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.
Ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в статье 366-1 Уголовного кодекса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров
Таким образом с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 68 обоснованных выводов относительно непредоставления декларации чиновниками.
Напомним, НАПК выявило признаки криминала в декларациях двух чиновниц.