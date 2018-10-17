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У НАБУ застерігають від внесення змін до КПК

У НАБУ застерігають від внесення змін до КПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Запропоновані зміни до КПК, передбачені законопроектом законопроектом №8336, ставлять під загрозу незалежність та блокують роботу НАБУ і САП. Про це повідомила пресс-служба Національного антикорупційного агентства України, передає УНН.

"Ухвалення змін до Кримінального процесуального кодексу України, передбачених законопроектом № 8336, усуває недоліки так званих “правок Лозового” при призначенні експертиз фактично у всіх провадженнях, окрім тих, розслідування яких здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України. Крім того, запропоновані нововведення можуть поставити під загрозу незалежність Бюро та ускладнити притягнення винних у топ-корупції осіб до кримінальної відповідальності", - зазначають у Агентстві.

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У НАБУ звертають увагу, що проект Закону, який розглядатиметься комітетами ВРУ 17 жовтня, передбачає можливість сторонам кримінального провадження самостійно залучати експертів, водночас залишає обов’язок сторони обвинувачення звертатися з клопотанням до слідчого судді у разі необхідності проведення експертизи відео-, звукозапису, почеркознавчої, лінгвістичної, економічної або товарознавчої експертизи (якщо вартість об’єкта в 200 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб). У НАБУ наголошують, що це саме ті види експертизи, які здійснюються саме під час розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП корупційних кримінальних правопорушень.

"Тобто під приводом “полегшити негативні наслідки “правок Лозового” та декларуючи наміри боротися з корупцією в державі, окремі політики вносять на розгляд парламенту законопроект, який практично унеможливлює таку боротьбу та зводить нанівець попередні досягнення Бюро", - констатують у Агентстві.

Крім того, занепокоєння НАБУ викликає запропоноване законопроектом створення Єдиного державного реєстру судових експертиз та експертних досліджень. На думку Антикорупційного бюро, це може загрожувати розголошенням таємниці досудового розслідування та дасть можливість фігурантам кримінальних проваджень ще на стадії слідства слідкувати за перебігом слідчих дій, дізнаватися, які експертизи призначаються, та мати можливість “повпливати” на їхні результати.

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"Викликає занепокоєння і пропозиція заборонити допити як свідка експерта, який підготував висновок у провадженні. Замість цього законопроектом пропонується надання письмових роз’яснень. Відтак, експерт може надати висновок, а потім, у випадку “суперечностей” або “запитань” у письмовому роз’ясненні змінити свою думку", - застерігають у НАБУ.

Національне бюро вважає неприйнятними запропоновані зміни до законодавства та закликає парламентарів в повній мірі скасувати норми, які унеможливлюють ефективні розслідування корупційних злочинів, становлять загрозу незалежності правоохоронних органів, порушують права потерпілих, цивільних позивачів та інших учасників кримінального процесу.

"Також звертаємо увагу, що серед ключових рекомендацій міжнародних експертів, які проводили оцінку ефективності роботи новостворених антикорупційних інституцій, є необхідність уникати внесення змін до законодавства, що регулює роботу НАБУ і САП, без попередніх ґрунтовних консультацій за участю НАБУ, САП, інших правоохоронних органів, громадянського суспільства, експертів та інших зацікавлених сторін", - підсумували у Агентстві.

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18 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №8336 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення судово-експертної діяльності", який передбачає скасування обов'язкової санкції слідчого судді на проведення судової експертизи. 

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник запевнив, що він і представники Бюро сприятимуть проведенню аудиту НАБУ.

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