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Президент повідомив терміни завершення формування Антикорупційного суду

Президент повідомив терміни завершення формування Антикорупційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю одному з українських телеканалів повідомив, коли завершиться формування Антикорупційного суду, інформує УНН.

На запитання журналістки про те, яким саме чином відбувається боротьба з корупцією в Україні і чи на належному рівні та яке його ставлення до конфлікту між НАБУ та САП, Глава держави повідомив: “Позиція перша — ми мали забезпечити повну незалежність НАБУ та повну незалежність САП, це була відповідальність Президента і влади. Ми прийняли закон, який гарантує цю незалежність, в тому числі і від Президента”.

Він також додав, що питання конкретно до Президента полягає в тому чи створена інфраструктура та додав: “Створена. Чи працюють на сьогоднішній день НАБУ і САП? Працюють... Чи порушуються ними кримінальні справи? Так”.

Проте, він зазначив, що незадоволений працею установ, через те, що наразі ніхто з обвинувачених не перебуває за гратами. Президент заявив, що його не цікавить політичний піар та попросив надавати дані про корупцію.

“Що ще зробить Президент? Ми запустили створення Антикорупційного суду саме так, як ми домовилися в тому числі з нашими іноземними партнерами, іноземні експерти мають право, якщо хочете, „вето“ якщо кандидат у судді викликає сумніви у експертів... вони можуть це зупинити”, — сказав Петро Порошенко.

Він додав, що процес прийому заявок наразі заврешено, далі розпочинаються іспити. “Я маю тверде переконання, що наприкінці поточного, або на самому початку наступного процес формування Антикорупційного суду буде завершений... далі не може бути ніяких виправдань”, — резюмував Глава держави.

Як повідомляв УНН, НАБУ завершило слідство у справі співробітника столичного главку СБУ.

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